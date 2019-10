Politie redt gedumpte kitten : 'Hope' binnenkort klaar voor adoptie Kristien Bollen

31 oktober 2019

16u15 0 Kortenaken Een politiepatrouille merkte in de Winkelveldstraat in Stok bij Kortenaken ,vorige week woensdag, iets vreemd op in het midden van de rijbaan. De agenten stopten en bij nazicht bleek het om een gedumpte kitten te gaan. Het poesje bleek in slechte gezondheid en bleek bovendien vol teken te zitten. De bezorgzame politie nam het katje mee en bracht het over naar het opvangcentrum VZW Poezenpootjes in Geetbets. Daar onderging het de nodige verzorging en medische bijstand, intussen is het diertje in goede gezondheid, kreeg het de gepaste naam “Hope” en mag die binnenkort geadopteerd worden.”

“Gelukkig hadden de agenten een goede reflex om hem hier binnen te brengen” klinkt het bij de VZW Poezenpootjes. “De kitten bleek nog maar drie weken te zijn, in die toestand had hij niet lang meer kunnen overleven. Meteen brachten we hem naar de dierenarts die alle teken verwijderde. Intussen kreeg hij ook al vaccinaties en ontwormingsmiddel. Intussen is ‘Hope’ wel in goede gezondheid, weegt intussen 435gr en sinds gisteren heeft hij onderdak gekregen bij een pleeggezin waar hij verder kan opgroeien. In de volgende weken krijgt hij nog de verdere nodige vaccins, een chip en wordt hij gecastreerd. Over een week of tien is hij dan klaar ter adoptie”

Wie Hope of een andere kat of kitten wil adopteren kan contact opnemen met Erik Soors op het nummer 0477/33 20 12 of met Nadia Najem (0495/63 02 04) van de VZW. Een katje adopteren kost 120 euro. Alle dieren zijn gevaccineerd, ontwormd, hebben de nodige chip en zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Verdere info kan je vinden op de Facebookpagina van VZW Poezenpootjes.