Paul Bloemen (53) schuldig aan doodslag op partner: “Hij heeft Anja gewurgd en haar doen stikken in de zetel” Kim Aerts

23 mei 2019

20u12 1 Kortenaken Paul Bloemen (53) is schuldig aan doodslag op zijn partner Anja Vanheer. De jury volgde de verdediging niet in haar vraag de feiten te kwalificeren als ‘opzettelijke slagen met de dood tot gevolg’. Vrijdag kent Bloemen zijn straf.

Verruilt Paul Bloemen zijn enkelband opnieuw voor een gevangeniscel en voor hoelang? De jury gaat vrijdag in beraad over de strafmaat nu ze Bloemen schuldig heeft bevonden aan doodslag op Anja in haar woning in Kortenaken bijna twee jaar geleden.

De twaalf gezworenen sloten zich aan bij de bevindingen van de twee wetsdokters en de toxicoloog. Daaruit bleek dat de 47-jarige kapster Anja Vanheer op 13 of 14 augustus 2017 overleden is als gevolg van verstikking.

Veel kracht gebruikt

“Het slachtoffer kwam om het leven door samendrukkend geweld tegen de hals”, herhaalde assisenvoorzitter Peter Hartoch tijdens het voorlezen van de motivering. “Kort voor haar dood kreeg Vanheer herhaaldelijk stompe impacten tegen het hoofd. Een accidentele oorzaak is uitgesloten. De beschuldigde heeft veel kracht gebruikt en dat gedurende langere tijd. Het slachtoffer liep een breuk van het halsskelet en het ringkraakbeen op. Bloeduitstortingen illustreren dat Vanheer de breuken opliep toen ze nog in leven was. De versie van de beschuldigde dat hij zijn vriendin bij de hals vastgreep na een val om haar naar de zetel te verslepen, is volstrekt ongeloofwaardig”, oordeelde de jury.

Frédéric Thiebaut, advocaat van Bloemen, probeerde voor de beraadslaging de meubelen nog te redden voor zijn cliënt. “Er is geen enkele discussie dat hij haar gedood heeft. Maar was het zijn bedoeling?”, aldus Thiebaut. “Zou het niet kunnen dat er verschillende momenten zijn geweest dat hij pillen nam, van de wereld was, opnieuw pillen nam en opnieuw van de wereld was? Ik kan me niet inbeelden dat iemand nuchter, putje zomer, drie dagen in een huis met een zeer doordringende urinegeur leeft met naast hem een lijk in ontbinding. Hij was jaloers en bezitterig, maar nooit agressief”, stelde de verdediging.

Die vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen, met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk om te doden. De jury veegde dat - na drie uur beraad - van tafel en volgde het Openbaar Ministerie.

“Hij heeft zich verloren in leugens en hij heeft elke verantwoordelijkheid van zich afgeschoven”, beschreef substituut-procureur-generaal Ben Pieters de persoon van Bloemen, alluderend op zijn black-out. Pieters verwees eveneens naar de “overduidelijke vaststellingen” van de wetsdokter en toxicoloog om de doodslag te bewijzen.

Gewurgd

“Er waren geen afweerletsels. Anja was zo onder invloed van alcohol en medicatie dat ze zich niet kon verweren. De dader kon zo ongestoord zijn gang gaan. Anja is reactieloos in de zetel gelegd. Hij heeft haar gewurgd. Om het af te maken is er nog een smoring gebeurd in de zetel. Bloemen zelf kreeg donderdag het laatste woord. “Het spijt me enorm wat er met Anja gebeurd is. Ik zou het echt willen weten. Ik zou haar nooit bewust iets kunnen aandoen. Anja was goed voor mij”, prevelde Bloemen.

Vrijdag kent hij zijn straf.