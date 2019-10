Patrick Vlayen herverkozen als voorzitter Open VLD Kortenaken Kristien Bollen

19 oktober 2019

14u23 11

Zoals de VLD-statuten het voorschrijven, verkiezen de Open VLD-leden in elke afdeling het jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen hun nieuw partijbestuur. Het nieuw verkozen Open VLD bestuur van Kortenaken telt 25 personen afkomstig uit de verschillende deelgemeenten.

Om de dagelijkse werking van de afdelingen te verzekeren werd er binnen het bestuur ook een dagelijks bestuur verkozen. Patrick Vlayen begint aan zijn 4de termijn als afdelingsvoorzitter. Fenne Vanderstukken werd verkozen tot ondervoorzitter. Eddy Renard zal in de toekomst de financiële belangen als penningmeester behartigen. Veronique Hermans werd herverkozen als secretaris en gewezen Burgemeester Patrick Vandijck vult de functie van politiek-secretaris van de afdeling in.

Het afdelingsbestuur zal zich ook, vanuit de oppositie in de gemeenteraad van Kortenaken, blijven inzetten om de belangen van de inwoners te verdedigen. De grote verkiezingsoverwinning en herbevestiging van grootste partij te Kortenaken, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, sterken de bestuursleden om de door hen ingeslagen weg verder te blijven bewandelen. “Luisteren naar de noden en behoeften van de inwoners, buiten komen en activiteiten bezoeken, dagelijks bezig zijn met de lokale politiek zijn geen handelingen of daden die men enkel in de weken of maanden voor de verkiezingen doet! Je moet de ganse legislatuur, elke dag opnieuw, bereikbaar zijn voor en ten dienste staan van de bevolking. Op 15 oktober 2018 is Open VLD Kortenaken reeds begonnen met ons in te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024!” aldus de nieuw herverkozen voorzitter Patrick Vlayen