Pastoor Vandervelpen drukt geruchten de kop in: “Nog even geduld, maar de gsm-masten komen er in 2020 aan” Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

11u44 0 Kortenaken Ze hadden er al moeten zijn, de gsm-masten in de kerktoren van Waanrode, maar de installatie blijkt moeilijker dan verwacht. In het dorp gaan de geruchten de ronde dat de masten er dan toch misschien niet zullen komen. “Ze zullen er wel komen, maar pas in 2020”, zegt pastoor Jan Vandervelpen.

Het dossier van de gsm-antenne in Waanrode gaat al meerdere jaren mee. Eerst was er een hele discussie rond de locatie. De inplanting aan het voetbalveld werd uiteindelijk verlaten en er werd gekozen voor de kerktoren, waar Proximus één antenne zou plaatsen. Maar ook Telenet en Orange toonden interesse. Na overleg kregen de drie operatoren groen licht voor het plaatsen van elk een gsm-mast met de nodige apparatuur, zodat de inwoners van heel Waanrode en omstreken eindelijk zullen kunnen genieten van een goed telefoon- en gsm-bereik.”

Eerst renovatiewerken

“Er is daarbij afgesproken dat de renovatiewerken aan de kerk eerst moeten afgerond zijn”, zegt pastoor Jan Vandervelpen. “Zopas vond de voorlopige oplevering plaats. Begin december volgt de definitieve. Omdat er drie operatoren zullen komen, is de plaatsing zeer complex. Er moeten er veel afspraken gemaakt worden en de nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden, zoals de plaatsing van veiligheidscamera’s en branddetectoren. Een studie hiervoor werd al opgestart.”

“Ik heb vorige week nog contact gehad met Proximus”, zegt eerste schepen Niels Willems (N-VA). “De operator stelde dat het eerst de bedoeling was om de Proximus-antenne als eerste te plaatsen en nadien pas de masten van de twee andere operatoren. Maar blijkbaar is men nu tot het inzicht gekomen dat de drie antennes best samen geplaatst kunnen worden. Gevolg is dat men nu het meest ideale scenario qua bereik heeft voorgesteld: namelijk de drie antennes in de torenspits plaatsen. Voordien was de plaatsing voorzien in de galmgaten in de toren. Er is nu een aanvraag ingediend bij het Agentschap Erfgoed, aangezien de natuurleien moeten vervangen worden door kunstleien, die de straling beter doorlaten.”

Wegnemen dakbedekking

Het Agentschap Erfgoed volgt het dossier strikt op, want de kerk van Waanrode is een geklasseerd gebouw. “De inwoners moeten nog even geduld hebben, want met de feestdagen wordt er niet gewerkt en de uitvoering van de werken vraagt ook heel wat buitenwerk op de toren zoals wegnemen van dakbedekking. Met de winter voor de deur zal dat ook niet altijd even evident zijn. We blijven als pastorale zone Kana de zaak verder opvolgen en houden iedereen verder op de hoogte via het parochieblad en ‘De Torendraaier’.”