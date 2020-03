Paraplu’s en feest voor de vrijwilligers Vanessa Dekeyzer

03 maart 2020

08u46 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken kan rekenen op de hulp van een driehonderdtal vrijwilligers en leden van de adviesraden. Jaarlijks worden zij in de bloemetjes gezet met een receptie of bedankje.

“Dit jaar kozen we voor een nieuwe formule in de vorm van een vrijwilligersfeest”, aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Het is de Week van de Vrijwilliger en dus de ideale gelegenheid om al onze vrijwilligers samen te brengen.”

Onder meer de leden van de adviesraden, de vrijwilligers die de kruisen en kapellen onderhouden en de vrijwilligers van het OCMW die de verjaardagsbezoekjes of huiswerkbegeleiding doen kwamen samen in Den Berg op de Ransberg. Ze werden in de watten gelegd met hapjes en drankjes, verzorgd door het gemeentepersoneel en het college. The Suitcasers zorgden voor de muzikale noot en tot slot ging iedereen naar huis met paraplu als geschenk.