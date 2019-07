Pantouf schenkt helft van de kampwerking aan het Dierenasiel Tienen. “Het is belangrijk dat de kinderen een boodschap meekrijgen.” Vanessa Dekeyzer

11 juli 2019

10u33 0 Kortenaken In Beleefhoeve Pantouf aan de Ransberg is het eerste zomerkampje achter de rug. Afsluiten gebeurde met een bezoekje aan het Tiense Dierenasiel. De helft van het kampgeld, 200 euro, schonken de kinderen aan voeding en verzorging voor het asiel.

“We hadden als thema ‘straffe dierenverhalen”, vertelt Yelle Ergo van Pantouf. “Het straffe waargebeurde verhaal van de laatste kampdag was er een van onze eigen Pantoufhond Dalton. Als pup belandde hij in een kartonnen doos en werd hij achtergelaten. Zo kwam hij in het asiel terecht. Hij had nog geen naam, enkel een chipnummer via het asiel. We hebben hem geadopteerd en hem een naam gegeven.”

Het verhaal van Dalton maakte indruk op de kinderen. Zij vinden dat dieren geen nummers zijn en allemaal een naam en een elk jaar een verjaardagsfeest verdienen. En dus werd er een verjaardagsfeest voor de honden uit de roedel van Pantouf, waarvan de juiste geboortedatum niet gekend is, op poten gezet. Daarna brachten de kinderen een bezoek aan het asiel van Tienen, waar veel honden en katten een warme thuis zoeken, zoals Kenzo, de negenjarige Labrador op de foto. “Ook zij verdienen het om binnenkort hun verjaardag te vieren in hun gezinnetje”, klonk het bij de kinderen. Ze gaven een verjaardagskaart voor alle honden en poezen af, samen met allemaal lekkere hapjes voor de honden en kattenbakvulling voor de poezen ter waarde van 200 euro.

Dat geld is de helft van het kampgeld van de vijftien kindjes. “Bij Pantouf vinden we het belangrijk dat kinderen tijdens de kampen een boodschap meekrijgen. In eerdere kampen zijn we bijvoorbeeld op bezoek gegaan bij Forrest en Friends en bij het Natuurhulpcentrum. Ook daar hebben we de helft van het kampgeld afgestaan. De rest van de bijdrage spenderen we aan de eigen werking. Dat is haalbaar omdat we geen vaste kosten aan onze infrastructuur hebben en vaak met natuur bezig zijn en die is er gratis voor iedereen.”