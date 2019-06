Pakkende afscheidsviering van juf-directeur Christiane in De Zonnebloem vdt

14 juni 2019

19u51 2 Kortenaken De Vrije Basisschool De Zonnebloem heeft vandaag afscheid genomen van directrice Christiane Van Cauwenbergh. Christiane was zelf ooit leerlinge van deze school in volle groei in Waanrode.

“Zij heeft absoluut bijgedragen tot het succes van deze school”, zegt opvolger-directeur Christine Hendrickx. Christiane was directeur van 2000 tot 2019 en gaat nu op 61-jarige leeftijd met verdiend pensioen. “Ik ga het hier zeker missen”, zei ze geëmotioneerd tijdens de afscheidsviering op de speelplaats van de school. “We hebben hier heel wat lief en leed gedeeld en het doet deugd dat ik hier vandaag zo’n mooi afscheid krijg. En ze zullen hier nog niet van mij af zijn, want mijn kleinzoon gaat hier ook naar school (lacht).”

Voor Christiane directeur was in De Zonnebloem gaf ze ook les in het vijfde en zesde jaar. “Het was een heel goede juf”, klinkt het bij de ouders. “Ze was streng maar rechtvaardig. Ze zal zeker gemist worden.”