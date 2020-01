Oproep kandidaten Knap-gedaan en Helaas-prijs Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

13u13 2 Kortenaken Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Kortenaken heeft de jongerenafdeling de traditie op de Knap-gedaan en de Helaas-prijs uit te delen.

Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft, kan dit laten weten aan Jond CD&V-voorzitster Laura Schurmans via mail naar laura@cdenvkortenaken.be.

De prijzen worden uitgereikt op de CD&V nieuwjaarsreceptie op zaterdag 18 januari in GC Den Hoek Kortenaken. Daarbij is iedereen welkom om het glas te heffen op het nieuwe jaar vanaf 19 uur.