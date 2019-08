Oppositie vindt aankoop oude loods niet verantwoord Vanessa Dekeyzer

23 augustus 2019

16u36 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken gaat over tot de aankoop van een nieuwe loods voor de opslag van materiaal, het plaatsen van voertuigen en als werkplaats voor de gemeentelijke arbeiders. Oppositiepartij Open Vld vindt deze aankoop niet verantwoord. “Een gebouw dat dateert van voor 1962 en dat aan niets van hedendaagse normen voldoet, aankopen voor 427.500 euro, is een brug te ver”, reageert gemeenteraadslid Patrick Vandijck.

De gemeente Kortenaken zocht al jaren naar een geschikte en betaalbare gemeentelijke loods. Door de stopzetting van een bedrijfsactiviteit in de Heerstraat in Kortenaken, deed de kans zich voor om deze leegstaande loods aan te kopen.Het gebouw bestaat uit een grote opslagruimte van 646 vierkante meter en bureelruimtes van 81 vierkante meter. Bovendien mag er op het perceel van 23,6 are in de toekomst nog een extra deel bebouwd worden.

“Het terrein is gelegen dichtbij het gemeentehuis en biedt voldoende ruimte aan ons personeel en materiaal. Bovendien is er bij gebruik geen hinder voor omwonenden door de gunstige ligging”, aldus schepen van Gebouwen Niels Willems (N-VA). Momenteel huurt de gemeente twee loodsen, één in Kortenaken en één in Halen. “Dit kost de gemeente maandelijks 1.573 euro aan huurgeld. De leninglast voor de aankoop van de nieuwe loods bedraagt volgens de huidige ramingen 1.510 euro, dus daar doen we een goede zaak mee. Bovendien beschikt deze loods over betere faciliteiten dan onze huidige locaties. Uiteraard zijn er de eerste jaren nog enkele investeringen nodig om de loods te optimaliseren, maar deze werken waren ook nodig in onze eigen loods achter het gemeentehuis die binnenkort een andere invulling zal krijgen. Nu kan deze investering meteen gebeuren in de definitieve locatie. Het getuigt dan ook van financieel verantwoord beleid dat we nu deze beslissing nemen”, aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V).

55 jaar oud

Maar daar denkt oppositiepartij Open Vld anders over. “De loods werd geschat op 403.000 euro, maar de meerderheid geeft zomaar 24.500 euro extra uit voor de aankoop (de loods had een vraagprijs van 450.000 euro, red.). Naast de aankoopkosten raamt men de verbouwing op 72.500 euro. Dat is bijzonder veel geld voor een loods van meer dan 55 jaar oud. Misschien had men beter voor de bouw van een nieuwe loods aan het containerpark gekozen. Een vergelijkende studie had hier nuttig geweest. En ook advies van brandweer en de preventiedienst zou overbodig zijn in dit dossier, net als overleg met omwonenden, want de ingebruikname van de loods betekent voor de omwonenden veel meer verkeer.”

“De voorbije legislatuur hebben wij de gemeentelijke schuld fors kunnen afbouwen. Deze aankoop is al meteen een forse verhoging van de gemeentelijke schuld tot gevolg aangezien men een lening aangaat voor 30 jaren met een jaarlijkse terugbetaling van meer dan 18.000 euro per jaar”, waarschuwt Vandijck nog.