Oppositie niet te spreken over mogelijke verkoop van de pastorie van Ransberg

04 juli 2020

11u07 0 Kortenaken Het huidige bestuur van de gemeente Kortenaken wil de pastorie van Ransberg verkopen. Voor het ganse oppositieteam van Open VLD Kortenaken is dit totaal onaanvaardbaar. “Het zou een kaakslag zijn voor de mensen van Ransberg moest de pastorie verkocht worden aan derden.”

De verkoop zou niet enkel een kaakslag zijn voor de dorpsbewoners, het zal ook voor heel wat problemen zorgen voor de eventuele koper en de er vlak tegen gelegen zaal Den Berg.

Niet gescheiden

“Zaal Den Berg heb ikzelf van in ’t begin mee opgebouwd, samen met de gemeentearbeiders en vele vrijwilligers van plaatselijke verenigingen” zegt André Alles. “Dus ken ik de situatie daar zeer goed. Ik weet pertinent zeker dat de eventuele koper van deze pastorie zal te maken krijgen met héél wat problemen bij het renoveren en afwerken van dit gebouw. Denk maar gewoon aan het toilet, de elektriciteit of de septische put van de woning , die staan niet in de pastorie maar staan in de zaal zelf. De toegang tot de kelder loopt eveneens via de zaal. Afwatering is niet gescheiden en loopt langs achter in een verzinkput en zo naar de velden.”

Zaal zal moeten inboeten

“Men zou van plan zijn om de koelcel voor eten in de voorraadruimte te plaatsen en de bestekvoorraad onderbrengen in een kast in de zaal. Hierdoor verliest de zaal heel wat van zijn charme en gezelligheid. Het is zeker niet leuk om tijdens een feest gestoord te worden om bv borden, tassen, enz.. in de kasten te komen plaatsen” aldus André.

Noodwoning

“Volgens Open VLD fractie en wij als oppositieleden van Ransberg, zou het veel beter zijn, moest de huidige pastorie gewoon opgeknapt worden tot een noodwoning voor onze gemeente. Nu gaat de eventuele koper met héél veel addertjes onder het gras moeten rekening houden en zal de renovatie van dit pand een serieuze meerkost zijn voor de koper” zucht André. “En dan zal de toegang tot de woning langs achter zeker nog een serieus obstakel vormen voor de koper.”