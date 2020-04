Open Vld stelt twee maatregelen in verband met corona voor Vanessa Dekeyzer

20 april 2020

14u45 1 Kortenaken Open Vld Kortenaken zet twee agendapunten in verband met coronamaatregelen bij op de agenda van de allereerste digitale gemeenteraad aanstaande donderdag.

Als eerste punt vraagt Open Vld de verlenging met één jaar van de terugbetalingstermijn van renteloze leningen die de gemeente heeft toegestaan aan verenigingen van Kortenaken. “Enkele verenigingen zijn in het verleden renteloze leningen aangegaan bij de gemeente”, klinkt het. “Deze verenigingen hebben als gevolg van de coronacrisis gedurende maanden geen inkomsten meer en hebben het dan ook moeilijk om in het huidig werkingsjaar deze lening terug te betalen.De terugbetalingstermijn met één jaar verlengen is een gunstige maatregel voor deze verenigingen.”

Noodfonds

Als tweede punt op de agenda wordt door Open Vld de oprichting gevraagd van een noodfonds bekostigd door het gemeentebestuur. “Dit fonds wordt gecreëerd door de presentiegelden van alle gemeenteraadsleden en de lonen van burgemeester en schepenen voor de maanden maart en april hierin te storten. Het wordt beheerd door de financieel directeur van de gemeente Kortenaken en verdeeld onder verenigingen met een jeugdwerking om de lidgelden voor hun leden naar volgend werkingsjaar te verlagen. Voor voetbalclubs, KLJ’s, jeugdfanfares, GSF, Multi Move en nog vele andere verenigingen met jeugdwerking is dit een welgekomen steun in deze moeilijke omstandigheden. Daarnaast zijn wij vanuit de oppositie vragende partij om onze inwoners gratis mondmaskers te bezorgen.”