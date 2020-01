Open Vld stelt haar voltallig nieuw bestuur voor Vanessa Dekeyzer

30 januari 2020

11u29 2 Kortenaken Open Vld Kortenaken heeft een nieuw bestuur gekozen. “We zijn klaar om de volgende jaren vol inzet en enthousiasme de inwoners van heel Kortenaken bij te staan met raad en daad”, klinkt het beloftevol.

Gemeenteraadslid Patrick Vlayen start zijn vierde termijn als partijvoorzitter. Fenne Vanderstukken is ondervoorzitter en Eddy Renard zal in de toekomst de financiële belangen als penningmeester behartigen. Véronique Hermans werd herverkozen als secretaris en gewezen burgemeester Patrick Vandijck vult de functie van politiek-secretaris van de afdeling in.

Open Vld richt op zaterdag 15 en zondag 16 februari haar jaarlijkse eetdagen in. Iedereen is welkom in zaal Bergendal om het nieuwe bestuur te ontmoeten.