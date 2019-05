Open kerkendag in Kersbeek en Miskom vdt

31 mei 2019

14u17 3

Op zondag 2 juni gaan de deuren van de kerken van Miskom en Kersbeek open voor de ‘open kerkendagen’. Tussen 13 en 18 uur ben je welkom in beide gebouwen voor een vrij of geleid bezoek.

In de kerk van Miskom (Museum voor Volksdevotie) loopt een tentoonstelling rond ‘emoties in de kerk en haar gemeenschap’. In de kerk van Kersbeek vertelt dorpshistoricus Michel Holsbeek je graag wat meer over het ontstaan en de geschiedenis van onze kerk- en parochiegemeenschap. “We juichen als gemeentebestuur toe dat ons kerkelijk erfgoed op deze manier in de kijker wordt gezet. We wensen hiervoor dan ook uitdrukkelijk de betrokken vrijwilligers te bedanken,” aldus schepen van Erfgoed, Niels Willems (N-VA).