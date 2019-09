Onwetende Carine ging na zijn veroordeling tot 15 jaar cel op date bij moordenaar Paul Bloemen: “De rillingen lopen nog over mijn rug” Kim Aerts

16 september 2019

19u38 20 Kortenaken Paul Bloemen heeft niet stilgezeten na zijn veroordeling tot 15 jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin. Omdat zijn onmiddellijke aanhouding niet bevolen werd, zat hij nog drie maanden thuis met een enkelband, voor hij op de vlucht ging. Voor die vluchtpoging begon hij ook opnieuw online te daten. Bloemen kreeg Carine uit Gent zover om naar zijn thuis te komen. “De rillingen lopen nog over mijn rug als ik eraan denk”, zucht Carine.

De 53-jarige Paul Bloemen werd op 24 mei veroordeeld tot 15 jaar cel voor het Leuvense assisenhof omdat hij zijn vriendin Anja Vanheer (47) twee jaar geleden wurgde en verstikte thuis in Kortenaken. “U heeft geluk gehad met deze jury die blijk heeft gegeven van een grote menselijkheid. Men heeft u een kans en signaal willen geven met deze straf. Er is nog werk aan de winkel, het zou nuttig zijn om u te laten begeleiden. Maar grijp uw laatste kans”, sprak voorzitter Peter Hartoch tot Bloemen.

Of Bloemen die boodschap begrepen heeft, is nog maar de vraag. Hij schreef zich opnieuw in op online datingsites - zo had hij ook Vanheer leren kennen. Het matchte al snel met leeftijdsgenoot Carine Huysveld uit Gent. “We ontmoetten elkaar via Badoo. Hij vroeg om eens thuis bij hem af te spreken, omdat hij niet buiten kon. Wat ik al vreemd vond. Begin augustus organiseerde zijn broer een garageverkoop in Melsele. Hij vroeg of ik niet afkwam”, doet Carine haar ontmoeting uit de doeken.

“Durft ge niet?”

“Omdat ik het niet vertrouwde, heb ik mijn dochter en haar vriend meegevraagd. Uiteindelijk stonden we daar voor die garage, waar hij mij stond op te wachten. Hij deed teken om verder te komen. ‘Durft ge niet’, riep hij dan. Uiteindelijk ben ik gegaan en heeft hij mij zijn enkelband getoond. Hij was ‘verschillende keren veroordeeld in de rechtbank voor te snel rijden met zijn motor’. Hij vertelde dat zijn vorige vriendin gestorven was, en dat hij er al over was. Raar. Na anderhalf uur ben ik vertrokken omdat het niet goed aanvoelde”, zegt Carine, die vorige week nog een andere kant van Bloemen in het nieuws leerde kennen.

“Toen ik zijn foto in de krant zag, keerde mijn maag. Zo liegen. Na onze eerste date stuurde hij mij ook ongevraagd een naaktfilmpje van zichzelf. Hij vroeg ook of ik niet bij hem wilde komen. En hoe we onze relatie gingen opbouwen. Hij wou zelfs een taxi regelen om mij te laten afkomen. Toen ik daar niet op inging, dacht hij dat ik hem aan het lijntje hield. En dan begon er een spanning te komen, waarop ik ben afgehaakt. Het heeft een stevige indruk op mij nagelaten. Als ik ’s avonds mijn ogen sluit, zie ik hem staan.”

Flashback

Gerda, de zus van het slachtoffer, had al contact met Carine. Sinds vorige week bekend geraakte dat Bloemen 17 dagen op de vlucht was, laat het Gerda niet meer los. “Toen Carine haar verhaal deed, was het precies een flashback naar de periode van Anja met hem. Opnieuw die leugens, die bezitterigheid en dat jaloerse. Onwaarschijnlijk dat dit nog kan na zijn veroordeling. Wat heeft hij trouwens die 17 dagen uitgestoken dat hij op de loop was?”, vraagt Gerda zich af. Op die vraag wenste zijn advocaat Frédéric Thiebaut niet verder in te gaan.

Bloemen zit ondertussen terug in de cel, nadat hij zichzelf vrijdag aangaf. Ten vroegste over drie jaar - eind 2022 - kan hij zijn vervroegde invrijheidstelling aanvragen.