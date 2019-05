OM vraagt jury om Paul Bloemen (53) schuldig te verklaren aan doodslag op zijn partner Kim Aerts

23 mei 2019

11u57 0 Kortenaken Het openbaar ministerie heeft de jury gevraagd om Paul Bloemen (53) schuldig te verklaren aan de doodslag op zijn partner Anja Vanheer (47) in Kortenaken in augustus 2017. “Hij heeft zich verloren in leugens en hij heeft elke verantwoordelijkheid van zich afgeschoven”, aldus substituut-procureur-generaal Ben Pieters, alluderend op de black-out van de beschuldigde.

“Hoe lang nog zal u ons geduld op de proef blijven stellen? Hoe lang zal u de familie van Anja nog in een wurggreep houden? Hoe lang gaat u elke oproep om de waarheid te vertellen in de kiem smoren? Vluchten kan niet meer. Dat doet u al heel uw leven lang”, begon Pieters zijn requisitoir. “Of het nu over de diefstal van een brommer gaat of een verkeersongeval met vluchtmisdrijf, spanningen binnen uw relatie of werk. U loopt van de problemen ver weg. Zoals van elke kans om tot schuldinzicht te komen. En telkens weer graaft u zich in in een waarheid, uw eigen egoïstische laffe waarheid. De samenleving zal niet toestaan dat u ontsnapt aan een rechtvaardig oordeel.”

Reactieloos

Pieters verwees naar de “overduidelijke vaststellingen” van de wetsdokter en toxicoloog. “Er waren geen afweerletsels. Anja was zo onder invloed van alcohol en medicatie dat ze zich niet kon verweren. De dader kon zo ongestoord zijn gang gaan. Anja is reactieloos in de zetel gelegd. Hij heeft haar gewurgd. Om het af te maken is er nog een smoring gebeurd in de zetel. Op basis van autopsie zijn er materiële handelingen gesteld tegen de hals die haar overlijden hebben veroorzaakt (breuk in keelskelet, nvdr.) Letsels die enkel door de beschuldigde kunnen veroorzaakt zijn, omdat alleen hij en het slachtoffer in de slotvaste woning waren. Waarover de ruzie ging of wat de aanleiding was, dat weten we niet. Als Paul Bloemen het niet wil zeggen, gaan we het niet te weten komen.”

Amnesie

Bloemen houdt nog altijd vast dat hij gedurende drie dagen een black-out had. Hij herinnert zich enkel nog dat hij Anja in de zetel legde nadat ze in de keuken tot tweemaal toe was gevallen en hem een vuistslag in het gezicht verkocht. Dat was op zondag 13 augustus 2017. Toen de hulpdiensten op donderdag 17 augustus aanklopten, na een ongerust telefoontje van de zus van Anja, kwam Bloemen naar eigen zeggen opnieuw bij bewustzijn. Bert Partoens, advocaat van de burgerlijke partij, ziet zes elementen die het bewijs leveren voor de doodslag op de graag geziene kapster. “De hevigheid en de duurtijd van het gebruikte geweld. Het was gericht op vitale lichaamsdelen terwijl Anja niet meer bij versterkt bewustzijn was. Bloemen wist dat. En waarom heeft hij de hulpdiensten niet gebeld?”, vroeg Partoens zich af.

Het pleidooi van de verdediging volgt straks. Daarna beraadt de jury zich over de schuldvraag. Dat arrest wordt vandaag nog verwacht.