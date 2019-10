OCMW Kortenaken organiseert gratis voorleesvoorstellingen voor scholen vdt

08 oktober 2019

OCMW Kortenaken organiseert vandaag voorleesvoorstellingen voor alle Kortenaakse scholen. Kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen gratis deelnemen aan deze culturele activiteit in GC Den Hoek. “Deze organisatie kadert in het project KiKaZ: Kinderen in Kortenaken aan Zet. KiKaZ wil kinderarmoede in onze gemeente tegengaan en biedt daarom gratis deze culturele beleving aan voor alle kinderen”, zegt schepen van Welzijn, Annita Vandebroeck (CD&V).