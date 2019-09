Nieuwe lessenreeksen in sporthal De Vruen vdt

09u10 0 Kortenaken Dit najaar organiseert de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met lokale verenigingen een aantal sportieve lessenreeksen. Deze lessenreeksen vinden plaats in sporthal De Vruen in Waanrode.

“De bestaande lessenreeksen spinning, Swiss jump en spinning en kracht en lenigheid voor senioren worden uitgebreid met een nieuwe lessenreeks Powerwalk-fatburning en tafeltennis. Hiermee wordt de bezetting van de sporthal verder uitgebouwd in de piek- en daluren. Naast dit sportaanbod is er ook nog een uitgebreid aanbod van sportactiviteiten van verenigingen,” geeft schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V) aan.

Powerwalk-Fatburning vindt vanaf 17 september elke dinsdag van 10 tot 11 uur plaats. Inschrijvingen gebeuren via sportdienst@kortenaken.be. Tafeltennis wordt nu al aangeboden, elke maandag van 19 tot 21 uur en elke woensdag van 14 tot 16 uur en van 19 tot 21 uur. Inschrijven kan via www.redbirdies.be. Alle info vind je op de website van de gemeente Kortenaken.

Van 1 tot 30 september is het ‘Maand van de Sportclub’. Een hele maand lang openen Vlaamse Sportclubs hun deuren om je met verrassende en leuke initiatieven te verleiden om eens binnen te springen. Benieuwd wat de sportclubs in Kortenaken allemaal in petto hebben? Neem dan ook een kijkje op de gemeentelijke website.