Nieuwe formule voor onthaaldag wordt erg gesmaakt Vanessa Dekeyzer

21 oktober 2019

15u43 1

De gemeente en het OCMW Kortenaken staken de onthaaldag voor nieuwe inwoners dit jaar in een nieuw jasje. “We wilden dat de de nieuwe inwoners eens op een andere manier kennis konden maken met onze mooie gemeente dan via de traditionele busrit langs de traditionele gebouwen”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). De nieuwelingen werden eerst verwelkomd door de kinderburgemeester en -schepenen en konden genieten van een heerlijk ontbijt. “Daarna kregen ze een promofilmpje te zien, waarin we de inwoners vertellen waarom het zo leuk wonen is in Kortenaken”, aldus Stefaan. “De reacties over de nieuwe formule waren heel lovend.”