Niet één maar drie gsm-masten komen op kerk van Waanrode vdt

27 augustus 2019

15u26 0 Kortenaken De restauratiewerken aan de kerk van Waanrode verlopen volgens planning en zijn hun laatste fase ingegaan. Binnenkort kan Proximus in de toren de langverwachte gsm-antenne plaatsen, zoals vorig jaar in augustus contractueel werd overeengekomen met de kerkraad.

Toen werd ook gemeld dat er in de toren nog plaats was voor een tweede operator. De kerkraad nam daarop contact met zowel Telenet als Orange om deze open plaats op te vullen. “Gedurende enkele maanden heeft de kerkraad steevast met beide operatoren onderhandeld, los van alle sociale of andere media of politieke of andere tussenkomsten, en heeft deze week met de beide operatoren een akkoord weten te sluiten”, klinkt het enthousiast. “In overleg met elkaar zullen de drie operatoren dus elk een gsm-mast met de nodige apparatuur plaatsen in de toren, zodat de inwoners van heel Waanrode en omstreken eindelijk zullen kunnen genieten van een goed telefoon- en gsm-bereik, waarbij de vrije keuze van operator gegarandeerd blijft.”