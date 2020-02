Na schoolomgevingen nu ook routes naar school veiliger: “Iedereen mag knelpunten melden” Vanessa Dekeyzer

28 februari 2020

09u52 0 Kortenaken De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenaken lanceren een groot onderzoek om knelpunten op schoolroutes in kaart te brengen. Vorig jaar maakte Kortenaken de directe schoolomgeving van elke school al verkeersveiliger en nu schakelt ze Route2School in om ook de routes naar de scholen aan te pakken.

Elke dag trekken 618 leerlingen naar de vijf scholen in Kortenaken. Heel wat kinderen gaan te voet of met de fiets. Een ander groot deel wordt afgezet met de wagen. Al die voetgangers, fietsers en wagens op hetzelfde moment aan de schoolpoort, kan voor onveilige situaties zorgen. Dit probleem pakte de gemeente vorig jaar al aan door onder meer de markeringen te vervangen of op te frissen en duidelijke parkeervakken aan te brengen.

Nu neemt de gemeente dus ook de routes naar de scholen onder de loep. “Met de app of via de website van Route2School kunnen leerlingen en ouders onveilige situaties aanduiden op het stratenplan van Kortenaken”, zegt Kristof Mollu (CD&V), schepen van mobiliteit van Kortenaken. “Meldingen registreren gebeurt met een eenvoudige druk op de knop. Daarna kan de melder meer informatie en een foto toevoegen. De gemeente krijgt dan een rapport van alle meldingen en stelt zo een actieplan op om zoveel mogelijk knelpunten weg te werken.”

Vaker met de fiets

“Daarnaast worden ook de aangenamere fiets- en wandelroutes in kaart gebracht. Hiermee willen we meer kinderen en ouders overtuigen om met de fiets of te voet naar school te gaan. In overleg met de scholen hebben we ervoor gekozen om de leerlingen van de drie basisscholen te laten deelnemen aan het project.”

“Verkeersveilige schoolomgevingen is een van de prioriteiten van ons beleid”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Ouders en kinderen zullen pas echt naar de fiets grijpen als de hele route als veilig wordt ervaren. En dus is het project van Kortenaken absoluut een aanrader.”