N-VA in de clinch met Open Vld over de interpretatie van het meerjarenplan Vanessa Dekeyzer

30 december 2019

13u23 1 Kortenaken N-VA Kortenaken reageert bijzonder scherp op het recente persbericht van oppositiepartij Open Vld. “Blijkbaar heeft deze partij het meerjarenplan niet goed gelezen of wil ze de bevolking bang maken”, zegt schepen Niels Willems.

“Het belastingpeil blijft wel degelijk op hetzelfde niveau als de vorige legislatuur. Bovendien is er tegen het einde van de legislatuur een jaarlijks overschot op de begroting van 428.225 euro. Dit betekent dat het volgende gemeentebestuur nog meer dan ruimte genoeg heeft om investeringen te doen”, zegt raadslid voor N-VA Benny Hermans. “Veel van de huidige investeringen worden wel met bovenlokale subsidies gefinancierd, maar er worden ook leningen aangegaan, hetgeen meer dan gerechtvaardigd is gezien de huidige lage rentevoeten. Dit noemt men goed financieel bestuur en legt helemaal geen strop rond de hals van de burgers, zoals Open Vld ten onrechte durft te beweren.”

Containerpark

Ook de overdracht van het containerpark aan Ecowerf is volgens N-VA gerechtvaardigd. “De kosten verbonden aan het zelf uitbaten van het containerpark lopen momenteel op tot in de honderdduizenden euro’s per jaar en moeten door de gemeente gedragen worden. Dit betekent dat alle inwoners mee opdraaien voor de kosten. Bovendien wil Ecowerf er toe komen dat je niet enkel in het park in eigen gemeente terecht kan, maar overal in hun werkingsgebied onder dezelfde tarieven.”

“En waarom een herschatting van de huizen met een kadastraal inkomen lager dan 500 euro? Nu betalen jonge mensen die een huis gebouwd hebben veel meer belasting op het kadastraal inkomen dan degenen die de laatste 30 jaar een oude woning met een K.I. onder de 500 euro hebben gerestaureerd en die verbeteringswerken niet hebben aangegeven”, aldus raadslid voor N-VA Guy Vandebergh. “Wij, en samen met ons Geetbets, Linter en Zoutleeuw, vinden dat die ongelijkheid weggewerkt moet worden.”

Wie meer wil te weten komen over het meerjarenplan en de financiële gevolgen kan terecht op de gemeentelijke website (www.kortenaken.be). Bovendien is iedereen uitgenodigd op de voorstelling van het meerjarenplan op donderdag 13 februari in zaal Den Hoek. Daar kan je met al je vragen terecht.