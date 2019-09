Multimove kent recordstart Vanessa Dekeyzer

22 september 2019

Multimove Kortenaken is zaterdag opnieuw van start gegaan. In september 2017 ontstond dit initiatief van VS Kortenaken, GSF Kortenaken en Jigoro Stok, toen nog totaal onbekend. Vandaag is Multimove niet zo onbekend meer. Maar liefst honderd kinderen tussen 3 en 6 jaar maakten kennis met het gevarieerd bewegingsaanbod gebaseerd op twaalf fundamentele vaardigheden, waaronder dribbelen, zwaaien, trappen en klimmen.