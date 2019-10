Motorrijder valt door natte wegdek Kristien Bollen

14 oktober 2019

17u25 2

In de Tiensestraat in Kortenaken kwam zondagvoormiddag rond 10.10 uur een motorrijder ten val door het natte wegdek. De 31-jarige C.K. uit Boutersem raakte hierdoor gewond aan de schouder. De man werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.