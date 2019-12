Meisje op weg naar school gegrepen door wagen Kristien Bollen

03 december 2019

In Waanrode (Kortenaken) op de N29 is deze ochtend een meisje gegrepen door een wagen. De 12-jarige uit Waanrode was op weg naar school en wilde daarvoor de bus nemen. Toen ze hiervoor de N29 (de baan Tienen - Diest) overstak ter hoogte van de Klipgaardenstraat, werd ze gegrepen door een wagen die uit de richting van Tienen kwam. Het meisje raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Een ambulance én een mug-team snelden ter plaatse om haar de eerste zorgen toe te dienen. Ze werd ter verzorging overgebracht naar het AZ in Diest.

Gevaarlijke verkeerssituatie binnenkort aangepakt

Langs de N29 is dus een bushalte. Helaas maar langs één zijde, in de richting van Diest - Tienen, van de weg. Wie van uit Waanrode komt en de bus wil nemen moet dus de (drukke) steenweg steeds oversteken.

“Langs de N29 is er reeds een trajectcontrole om de verkeerssituatie wat veiliger te maken” reageert schepen van mobiliteit Kristof Mollu. Binnenkort, in april 2020 gaan de werken van Wegen en Verkeer van start om het kruispunt ter hoogte van de Klipgaardenstraat aan te pakken. Momenteel zit dit nog in een aanbestedingsfase en in februari-maart volgt nog een infovergadering. Zo komen er veilige oversteekplaatsen, worden er aan de vier zijden verkeerslichten geplaatst en zal er een linksafslagstrook komende vanuit Diest naar Waanrode voorzien worden. En niet onbelangrijk, aan beide zijden van de weg zal er een bushalte voorzien worden” besluit de schepen.