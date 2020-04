Meerderheid reageert boos op voorstellen van oppositiepartij Open Vld Vanessa Dekeyzer

21 april 2020

16u48 1 Kortenaken De meerderheid in Kortenaken zegt niet te snappen vanwaar de voorstellen rond corona van oppositiepartij Open Vld komen. “Dit ruikt naar populisme en politieke spelletjes”, reageert een zeer boze schepen Kristof Mollu (CD&V).

Open Vld stelt komende gemeenteraad een verlenging met één jaar van de terugbetalingstermijn van renteloze leningen van de gemeente aan verenigingen van Kortenaken voor. “De coronacrisis raakt inderdaad heel wat verenigingen, waarbij de inkomsten dalen maar de investeringen wel verder blijven lopen”, zegt schepen Mollu. “De gemeente heeft zeven renteloze leningen lopen aan verenigingen. Eind maart-begin april hebben we vanuit het schepencollege contact laten opnemen met de verenigingen die in 2020 een aflossing moesten doen, met de vraag of ze uitstel van betaling wensen. Twee verenigingen wensten uitstel van betaling voor één jaar en de andere verenigingen gaven aan dat de normale looptijd behouden kan blijven. Dit werd ook zo goedgekeurd op het schepencollege van 14 april. We hebben dit ook al aan Open Vld laten weten, dus zij weten precies wat en hoe.”

Noodfonds

Open Vld is ook vragende partij voor een noodfonds voor verenigingen met een jeugdwerking dankzij presentiegelden van alle gemeenteraadsleden en de lonen van burgemeester en schepenen voor de maanden maart en april. “We moeten op zoek naar oplossingen voor alle inwoners, verenigingen en handelaars en hen zo goed mogelijk ondersteunen”, reageert schepen Mollu. “De beschikbare middelen moeten dan ook gaan naar de groepen van mensen die in de vuurlinie staan en rechtstreeks hulp bieden aan zieken, naar getroffen gezinnen en naar maatregelen voor de heropstart van de economie. Laat ons samen zoeken naar efficiënte oplossingen voor de ongeziene uitdagingen.”