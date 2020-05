Mantelzorgers en zorgbehoevenden herademen bij opening dagopvang Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

17u04 0 Kortenaken Ferm Thuiszorg opent vanaf deze week haar kleinschalige dagopvanglocaties in Linter, Begijnendijk en Kortenaken. Dat is een hele opluchting voor cliënten maar ook voor hun mantelzorgers. Zij maken maar al te graag gebruik van deze opvang na het isolement en de stress van de langdurige lockdown.

“Het was hoog tijd voor deze versoepeling. Dagelijks en vaak alleen, zorgen dragen voor een zorgbehoevend familielid of partner is voor vele mantelzorgers erg zwaar”, klinkt het bij Ferm Thuiszorg. “Dagopvangcentra bieden een adempauze omdat ze er hun naaste, met een gerust hart, aan de goede zorgen van een professionele thuisverzorgende mogen toevertrouwen.”

Ook de thuisverzorgenden zijn blij dat ze, na zo’n lange periode, hun cliënten terug mogen opvangen en met warme zorg omringen. “Ik ben er met volle goesting ingevlogen”, zegt verzorgende Ellen. “Ook onze cliënten zijn zo blij om mij en de andere mensen terug te zien. Ze genieten volop van de aandacht. Het is nu wel anders met de beschermingsmaatregelen. Dat kost wat meer tijd, maar we hebben het er graag voor over.”