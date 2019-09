Lucien en Maria vieren 60ste huwelijksverjaardag Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

13u46 0

Een delegatie van het college van burgemeester en schepen ging ter gelegenheid van de 60ste huwelijksverjaardag van de familie Trekels-Pittevils langs bij het diamanten huwelijkspaar uit Waanrode.

Het koppel ontmoette elkaar op Waanrode Kermis. Hun huwelijk bracht een zoon voort, die op zijn beurt voor twee kleinzonen zorgde. Intussen is er ook al een achterkleinkind op komst. De sleutels tot succes zijn volgens Lucien en Maria de taken goed verdelen en content zijn wanneer het goed gaat. Daarnaast is het ook belangrijk om activiteiten samen te doen zoals eens op vakantie gaan of samen een pintje gaan drinken.