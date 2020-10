Lokale verenigingen krijgen korting op de huurprijs van een zaal en andere maatregelen om hen te ondersteunen DDH

07 oktober 2020

15u23 1 Kortenaken De gemeente Kortenaken wil de lokale verenigingen ondersteunen nu die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben. Daarom werkten ze een aantal acties uit om de middelen van het noodfonds optimaal in te zetten. Zo zorgt de gemeente voor automatische zeepdispensers en geeft ze korting op het huren van een zaal.

Lokale besturen kregen vanuit de overheid extra middelen voor de ondersteuning van de vrijetijdssector. “ Samen met onze vrijetijdsdiensten werkten we een aantal acties uit om de middelen uit dit noodfonds optimaal in te zetten voor het verenigingsleven in onze gemeente. Zo voorzien we alle vrijetijdsaccomodaties van automatische zeepdispensers en papieren handdoekhouders. Deze structurele aanpassingen zorgen ervoor dat de gebruikers van de gemeentelijke zalen, maar ook die van de kantines van de honden- en voetbalclubs en jeugdlokalen, op een veilige manier hun handen kunnen wassen. Organisatoren van eenmalige evenementen of activiteiten op locatie kunnen gratis alcoholgeldispensers ontlenen via de gemeentelijke uitleendienst”, zegt Schepen van Jeugd en Cultuur Griet Vandewijngaerden (Sp.a).

Korting op het huren van een zaal

Verenigingen die financiële schade hebben geleden, kunnen via het noodfonds rekenen op een bijdrage. “Hiervoor vulden zij een impactmeting in zodat de verdeling van deze middelen op een evenredige manier kan gebeuren.”

Aangezien velen nu ook moeten uitwijken naar grotere en duurdere locaties om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen, krijgen de erkende Kortenaakse verenigingen een korting van 50% op de gebruikstarieven van de zalen. “Deze korting is geldig voor het gebruik van alle gemeentelijke zalen, uitgezonderd de sporthal, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021. Voor verenigingen met een eigen accommodatie komt de gemeente tussen in de helft van hun kadastraal inkomen van 2020.We hopen met deze steunmaatregelen onze verenigingen de kans te geven om hun werking op de meest veilige manier te blijven organiseren en zo bij te dragen aan een gezond én gelukkig Kortenaken”, besluit burgemeester Stefaan Devos (CD&V).

Meer informatie krijg je bij de Dienst Vrije Tijd op het nummer 011/58.62.78 of door een mail te sturen naar vrijetijd@kortenaken.be