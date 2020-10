Lokale verenigingen baten tijdelijk cafetaria van de sporthal uit DDH

08u34 0 Kortenaken Lokale verenigingen baten tijdelijk de cafetaria van sporthal De Vruen in Kortenaken uit. Ze doen dat in afwachting van een nieuwe uitbater, want na zeven succesvolle jaren stopt de huidige ermee omwille van persoonlijke redenen.

De concessieovereenkomst liep eind september af en de gemeente is nu dringend op zoek naar een nieuwe uitbater. “Omdat de gemeente haar sporters en gebruikers van de sportzalen niet in de kou wil laten staan, werd er naar een tijdelijke oplossing gezocht. We deden daarom een oproep bij de lokale verenigingen en die reageerden enthousiast”, zegt schepen van Gebouwen Niels Willems (N-VA).

KLJ Hoeleden, SK Waanrode, Turbo Daltons en VS Kortenaken zullen in de maanden oktober en november de cafetaria tijdelijk uitbaten. “De winst gaat volledig naar de verenigingen. Voor hen is dit een extra duwtje in de rug nadat er veel van hun activiteiten niet konden en kunnen plaatsvinden.”

De gemeente hoopt tegen eind november een nieuwe uitbater gevonden te hebben. Geïnteresseerde nieuwe consessienemers kunnen zich nog kandidaat stellen tot en met 15 oktober. Meer informatie vind je op de website van Kortenaken.

De openingsuren van de cafetaria zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18 tot 23 uur, woensdag van 16.30 tot 23 uur en zaterdag van 10 tot 20 of 21 uur (afhankelijk van de zaalbezetting). Daarnaast kunnen verenigingen zelf beslissen om de cafetaria bijkomend buiten deze openingsuren uit te baten.