Linter, Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw ondertekenen charter tot samenwerking Vanessa Dekeyzer

25 september 2019

19u51 0 Kortenaken Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw hebben zopas het charter tot samenwerking getekend op het gemeentehuis van Kortenaken. Als kleine gemeenten staan ze immers voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. “Het is niet de bedoeling om een fusie te realiseren, wel om de regio te versterken en verregaand samen te werken”, klinkt het bij de burgemeesters.

De vier gemeenten werken vandaag al samen in heel wat samenwerkingsverbanden en intercommunales. “Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw zijn buurgemeenten en vormen ook geografisch een aaneengesloten geheel”, klinkt het. “Ook de algemene directeurs hebben al regelmatig onderling overleg.” Maar Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw zien een verdere samenwerking als noodzakelijk. “Vanuit de Vlaamse overheid wordt de laatste jaren meer en maar de nadruk gelegd op slagkrachtige gemeenten. Heel wat bevoegdheden werden gedelegeerd naar de lokale overheid maar de financiën stroomden niet mee. Lokale besturen doen het bijgevolg al jaren veel meer met minder middelen”, zegt burgemeester van Geetbets Jo Roggen (Open Vld). “Maar dat belet niet dat wij als gemeente ook steeds verder vooruit willen op vlak van efficiëntie en resultaatgericht werken.”

Meer kwaliteit

Samenwerking zal leiden tot meer kwaliteit en professionaliteit, menen de vier burgemeesters. “Denken we bijvoorbeeld al maar aan ons vrijetijdsaanbod”, zegt burgemeester Roggen. “We zullen ook samen een intergemeentelijke Gecoro of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening oprichten, net als een kwaliteitskamer ruimtelijke ordening.” Linter en Zoutleeuw delen één containerpark, Kortenaken en Geetbets zullen dit in de toekomst ook moeten doen. “We denken ook aan een herstelgarage waar mecaniciens samengebracht worden voor onderhoud van het machinepark van de vier gemeenten”, zegt burgemeester van Linter Marc Wijnants (CD&V). “We beogen in geen geval een fusie en willen ook niet per definitie alles samen doen”, klinkt het nadrukkelijk. “Als er na een periode succesvolle projecten kunnen worden gerealiseerd en een goed gevoel overheerst, kunnen mogelijk nadien volgende stappen gezet worden.”