Lezersenquête Info Kortenaken Kristien Bollen

27 juni 2019

18u13 0

In 2020 wordt het infoblad van de gemeente volledig vernieuwd. Die zijn heel benieuwd naar jouw mening! Vertel hen wat je van het infoblad vindt en wat je ervan verwacht. Het invullen van deze enquête gebeurt volledig anoniem en kan via de link die je kan terugvinden op de website van de gemeente

“Tien jaar geleden werd de huisstijl van onze gemeente volledig vernieuwd. Ook het infoblad werd destijds in een volledig nieuw kleedje gestoken. Na 10 jaar is het tijd voor wat vernieuwing en een opfrissing van ons gemeentelijk magazine. Daarom horen we graag van onze lezers wat zij graag lezen of graag zouden lezen. Neem dus zeker even de tijd om deze korte vragenlijst in te vullen. Dat kan ook op papier: via het infoblad, het onthaal van het gemeentehuis of de bibliotheek.” zegt Kristof Mollu, schepen van communicatie.