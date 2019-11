Laura Schurmans in nationaal bureau Jong CD&V Vanessa Dekeyzer

19 november 2019

13u13 0 Kortenaken Bij Jong CD&V nationaal mochten de leden stemmen voor een nieuw nationaal bureau en de herverkiezing van de nationale jongerenvoorzitter, Sammy Mahdi. Het nationaal bureau stippelt het beleid van de jongerenpartij uit aan de hand van de jaarlijkse congressen die ze organiseren voor al hun leden.

Na een intense campagne werden de verkiezingsresultaten bekend gemaakt op het congres van de jongerenpartij. Laura Schurmans (20), fractieleider CD&V Kortenaken, was een van de kandidaten en werd verkozen. Samen met Ruben Geleyns (27), jongerenvoorzitter van Leuven, is Vlaams-Brabant zo sterk vertegenwoordigd in het nationaal bureau. “Met Jong CD&V kunnen we zeker het verschil maken tijdens deze moeilijke tijden voor onze moederpartij. Ik kijk enorm naar uit om mee de koers te bepalen en jongeren te helpen met het ontplooien van hun politieke talenten”, vertelt Laura.