Kunstenaar wil beeld maken van kindje met syndroom van Down en zoekt financiële hulp Vanessa Dekeyzer

27 augustus 2019

16u45 27 Kortenaken Beeldend kunstenaar Karel Hadermann uit Waanrode is op zoek naar financiële hulp om een heel bijzonder beeld op de maatschappij los te laten. “In de loop der jaren heb ik gemerkt dat er geen beelden in de openbare ruimte te vinden zijn van mensen met een beperking. Daarom wil ik een beeld maken van een kind met het syndroom van Down.”

“Nu er 21 miljoen euro wordt besteed aan Labiomista, een ‘pretpark’ voor het werk van Koen Vanmechelen, durf ik ook al eens naar wat geld vragen”, zegt Karel Hadermann met een knipoog. Karel is al heel wat jaren actief als beeldend kunstenaar en is vooral bekend voor zijn ‘rotondebeelden’, zoals de Pegasus in Diest, de Don Jon in Scherpenheuvel-Zichem en de Geluksplukker in Kortenaken.

Karel droomt er al geruime tijd van om een bijzonder beeld met een bijzondere betekenis te maken. “Mijn dochter heeft gewerkt met kinderen met een beperking en zij vertelde daar altijd heel positieve dingen over. Je ziet ook aan de hand van het programma Down the Road de houding van mensen tegenover ‘andere’ jongeren veranderen. Ik wil nog een stapje verder zetten en deze mensen ook in de openbare ruimte een plaats geven met de boodschap van respect en gelijkheid voor mensen die anders zijn.”

Twee meter hoog

Karel heeft al een maquette klaar met twee kinderhoofden, waarvan eentje met het syndroom van Down. “Visueel kan je dat ‘anders zijn’ goed naar buiten brengen. Een kind met autisme is moeilijker uit te beelden. Waarom precies een kind? Omdat kinderen grenzeloos zijn in hun denken. Zij maken geen onderscheid tussen wit of zwart, ‘gewoon’ of ‘anders’. Wij moeten allemaal weer wat meer zoals zij geen denken. Ik heb er ook voor gekozen om de hoofden maar liefst twee meter hoog te maken om zo de grootte van de grenzeloosheid van het kinds denken weer te geven.”

De hoofden komen op een sokkel van zes meter lang te staan. Tussen de hoofden komt er een zitbank. “Het moet een interactief beeld worden. De mensen gaan eerst een hellend vlak op en kunnen zich daarna op de zitbank nestelen. Er zal ook een tekstje te lezen zijn van performance dichter Jeekast. Die zal niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels te lezen zijn. Voor het project heb ik al contact gehad met Down Syndroom Vlaanderen, die hier volledig achter staat. Zij zullen helpen in mijn zoektocht naar de kinderen, die zullen poseren voor het beeld.”

45.000 euro

Het project kost natuurlijk handenvol geld. “Ik zoek daarom een mecenas, die mij elke maand een bedrag uitbetaalt, dat tussen het bestaansminimum en het gewaarborgd inkomen ligt. En daarnaast zoek ik nog sponsoring voor het materiaal en het transport. In totaal schat ik het project toch op zo’n 40.000 à 45.000 euro. Uiteraard zal de mecenas mogen beslissen waar het beeld zal komen te staan. Ideaal zou het op een groot plein in een park perfect tot zijn recht kunnen komen.”

Kandidaat-sponsors kunnen contact opnemen met Karel via de website www.dekijkdoos.be of via mail naar info@dekijkdoos.be.