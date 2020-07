Kortenaken zorgt voor alternatieve zomer DDH

03 juli 2020

15u53 0 Kortenaken Ook de gemeente Kortenaken heeft een alternatief zomerprogramma uitgewerkt in deze coronazomer. Alle details vind je terug op hun Ook de gemeente Kortenaken heeft een alternatief zomerprogramma uitgewerkt in deze coronazomer. Alle details vind je terug op hun website maar we geven u graag een overzicht.

Elke woensdagnamiddag gooit de bibliotheek haar leestuin open. Schepen van Cultuur, Jeugd en Bibliotheek, Griet Vandewijngaerden: “Iedere bezoeker van de bib kan elke woensdagnamiddag een glaasje komen drinken in de tuin en van de zon genieten onder onze prachtige bomen. Wij voorzien kranten en tijdschriften en zorgen voor een selectie ‘nieuw en aanbevolen’ leesmateriaal. Ook voor de kinderen is er iedere woensdagnamiddag een activiteit voorzien”, zegt schepen van cultuur, Jeugd en Bibliotheek Griet Vandewijngaerden (Sp.a). De bib roept ook iedereen op om foto’s in te zenden van jezelf met een grappig of spannend boek en een beschrijving waarom dit ‘jouw boek’ is. Deelnemers maken kans op een boekenbon ter waarde van €25. Deelnemen kan via bibliotheek@kortenaken.be.

Bovendien zorgt Kortenaken deze zomer voor een Kastelenfietsspeurtocht die 28 km lang is en via een bewegwijzerde route een heuse speurtocht organiseert. “De tocht brengt je langs 6 kastelen en op zondag 12 juli wordt tussen 13u en 17u het officiële startschot gegeven”, gaat schepen van erfgoed Niels Willems verder. “Op de startdag van deze fietstocht openen 5 van de 6 kastelen hun poorten zodat de bezoekers ons erfgoed ook eens van wat dichterbij kunnen bewonderen. We zorgen die dag ook voor animatie en een verfrissing van eigen lokale bodem” ?

De deelname is gratis en als je erbij wil zijn moet je wel inschrijven op vrijetijd@kortenaken.be. Na 12 juli blijft de speurtocht beschikbaar en kan de route gedownload worden op de website.

De gemeente voorziet voor de zomer ook 7 uitgestippelde wandelingen. “Deze wandelingen zijn door de coronaperiode opnieuw populairder geworden en zijn ideaal om nieuwe stukjes natuur in eigen gemeente te leren kennen. Recent is er binnen de sportraad door fervent fietser André Coppers ook een nieuwe fietsroute van 36 of 51 km opgesteld die niet buiten de gemeentegrens gaat. Deze route kan digitaal gedownload worden op de website zodat je Kortenaken ook met de fiets kan ontdekken” gaat schepen van sport Kristof Mollu verder.

Kortenaken doet ook mee aan de zogenaamde ‘gezondheidsrally’s’ van Logo Oost-Brabant. dat zijn quizwandelingen op gemakkelijke en toegankelijke routes van ongeveer 3 kilometer. “Voor de kinderen en volwassenen zijn er leuke doe-opdrachtjes. De vragen zijn allemaal gerelateerd aan gezondheid”, legt schepen van welzijn Michel Vander Velpen uit. “Inwoners van Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw, Linter en Landen nemen het tegen elkaar op en strijden om de hoofdprijs. Per afgewerkte wandeling ontvangt Kortenaken één punt voor jouw prestatie. Voor elke wandeling die je tot een goed einde brengt, maak je zelf ook kans op een mooie prijs. Ga de uitdaging aan en volbreng de vijf gezondheidsrally’s, want zo win je misschien wel de hoofdprijs!? De gezondheidsrally’s zijn vanaf 8 augustus overal toegankelijk”.

Als je dan toch wandelt, houd de gemeente proper!

Het bestuur neemt de gelegenheid ten baat, nu meer mensen wandelen, om ook de wandelaars te motiveren om te helpen bij een ‘propere gemeente’. “Als je aan het wandelen bent, zie je misschien soms wel zwerfvuil liggen in de groene bermen. Het gemeentebestuur wil graag mensen ondersteunen die op hun wandelingen zwerfvuil willen opruimen. Bij de Milieudienst kan je steeds grijpers, handschoenen en speciale zwerfvuilzakken komen afhalen. Daarna geef je de gemeente een seintje, waar de zak opgehaald kan worden. Iets positiefs kunnen doen voor de mooie natuur waar je zo van geniet, geeft extra voldoening en motivatie om die wandelschoenen aan te trekken. Elk flesje of blikje dat je opraapt, is er eentje minder in de zee of natuur”, zegt burgemeesterStefaan Devos:

Tenslotte staat er op 1 augustus een speciale filmavond op het programma. Op de terreinen van VS Kortenaken rolt Kortenaken een picknickdekentjes of strandstoeltjes uit en genieten ze daar van 3 films in de frisse buitenlucht.