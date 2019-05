Kortenaken zet vrijwilligers 'kruisen & kapellen' in de bloemetjes vdt

28 mei 2019

Maandag zette het gemeentebestuur van Kortenaken de vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van één of meer kruisen en kapellen in de gemeente in de kijker.

“De gemeente zal samen met de erfgoedraad blijven ijveren voor het behoud en onderhoud van dit klein religieus erfgoed”, aldus schepen van Erfgoed, Niels Willems (N-VA). “Omwille van deze reden willen wij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, huldigen. Zij zetten zich immers belangeloos en met veel engagement in en dit in hun vrije tijd. Een schouderklopje en een welgemeende dankjewel daarvoor kan deugd doen.”