Kortenaken wil storm van gisteravond laten erkennen als ramp Vanessa Dekeyzer

27 juli 2019

15u15 17 Kortenaken Met de regen kwam vrijdagavond ook de wind sterk opzetten in de regio Kortenaken. Enkele pannen en daken van huizen gingen vliegen. En fruitplantages en landbouwgewassen liepen schade op.

“Ik heb mijn ronde gedaan en er is toch wel heel wat schade bij de fruittelers”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “In de Groenstraat liggen rijen fruitbomen tegen de grond. Dat is een kettingeffect natuurlijk. Wanneer er enkele bomen omgestoten worden, trekken die anderen mee. En dan is er nog de hagelschade. Op enkele minuten tijd is de kostwinning van die mensen om zeer geholpen.”

Volgens burgemeester Devos heeft er zich toch een kleine windhoos voorgedaan in de omgeving van de Groenstraat. “We gaan een dossier indienen in een poging om de storm te laten erkennen als ramp. Het gaat misschien om een erg lokaal gegeven, maar voor onze mensen is dit wel een echte ramp, dus we kunnen het maar proberen”, aldus Stefaan.

De gemeente zette onmiddellijk vier ploegen van de technische dienst in om te helpen waar mogelijk. “We hadden ons op dit onweer voorbereid en het materiaal al klaargezet zodat we snel konden uitrukken”, zegt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V). “Het gemeentelijke telefoonnummer werd bemand en via de sociale media gedeeld zodat we gemakkelijk bereikbaar waren en de ploegen konden aansturen. Tot 22.30 uur zijn we in de weer geweest om straten tijdelijk af te sluiten of te borstelen en bomen te ruimen. In sommige straten en huizen was er ook even wateroverlast.”

Omdat er momenteel enkele jeugd- en sportkampen op het grondgebied doorgaan en men daar in tenten slaapt, gingen de gemeentelijke diensten navragen of ze hulp nodig hadden. “Daar is de schade gelukkig beperkt gebleven”, besluit schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a).