Kortenaken telt 240 vertegenwoordigers in elf adviesraden

02 juli 2019

16u04 0 Kortenaken Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werd de samenstelling en de statuten van elf gemeentelijke adviesraden behandeld en goedgekeurd. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht terwijl andere raden niet zijn opgelegd door een hogere overheid.

“Als schepen van Participatie vind ik het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en op die manier beslissingen af te toetsen of nieuwe ideeën naar boven te krijgen”, reageert Kristof Mollu (CD&V). “Zo is er sinds dit jaar ook een middenstandsraad in Kortenaken. In alle adviesraden krijgen de inwoners inspraak en kunnen ze terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen en sommige raden organiseren ook activiteiten. Via verschillende kanalen werden geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners opgeroepen en uiteindelijk zijn er nu 240 leden actief in een adviesraad en adviseren ze het gemeentebestuur.”