Kortenaken start met jeugdkampen in de krokusvakantie Vanessa Dekeyzer

20 januari 2020

16u06 1 Kortenaken De sport- en jeugddienst van de gemeente Kortenaken organiseren voor de eerste keer sport- en creakampen in de krokusvakantie. “Voor het aanbod tussen 24 en 28 februari doen we een beroep op twee organisaties die het programma voor hun rekening nemen”, zegt schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a).

“De paaskampen en zomerkampen zijn al enkele jaren een vaste waarde binnen ons gemeentelijk aanbod, maar vanaf dit jaar bieden we dus ook enkele krokuskampen aan. We hebben met het kamp ‘Knoeiboel’ een activiteit voor 3- tot 5-jarigen, met sportcombo ‘one on one’ mikken we op 6- tot 14-jarigen en tot slot is er ook nog een roller-, heely- en skatekamp voor alle leeftijden”, aldus schepen Vandewijngaerden.

Alle info over inschrijvingen is terug te vinden op de gemeentelijke website. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het aanbod voor de zomervakantie. “Midden februari wordt hiervoor een programmaboekje verdeeld via de scholen en via de website,” aldus schepen van Sport en Communicatie Kristof Mollu (CD&V).