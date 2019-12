Kortenaken staat voor jaren van heel wat wegenwerken Vanessa Dekeyzer

27 december 2019

13u34 0 Kortenaken In de bestuursperiode 2020-2025 investeert Kortenaken fors in openbare werken, meer specifiek in de verdere realisering van de gescheiden riolering. “We voorzien in onze meerjarenplanning liefst 39,4 miljoen euro aan investeringen en toch sluiten we af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 3.2 miljoen euro plus een overschot op de begroting van 428.225 euro”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V).

“Voor de realisatie van de wegenwerken doen we beroep op maar liefst 31,3 miljoen euro bovenlokale subsidies”, aldus schepen Kristof Mollu (CD&V). “Zo wordt in 2020 het kruispunt Tiensesteenweg (N29) met de Klipgaardestraat heraangelegd en komen er verkeerslichten en afslagstroken die de verkeersveiligheid van dit gevaarlijke kruispunt moeten verbeteren. Verder starten ook de werken in Miskom-Dorp en in de Heerbaan in Kersbeek-Miskom waarbij de volledige rijweg wordt vernieuwd. Langs de Heerbaan worden tegelijk fietspaden aangelegd.

Na realisatie van de Heerbaan komen er nieuwe riolering en een nieuwe rijwegin de Wittebos, Leedsevroente, Terbeck, Hanenstraat en Meyenberg in Miskom alsook in de Nieuwstraat, Beekstraat en Kersbeek-Dorp in deelgemeente Kersbeek. “In Waanrode pakken we de Halensebaan tussen de N29 en de Klipgaardestraat aan en wordt er gescheiden riolering en een nieuw wegdek aangelegd in de Tolkamerstraat en de Boterbergstraat met de bijhorende zijstraten”, aldus schepen Mollu. “Tot slot wordt de verbindingsriolering ‘Dries’ uitgevoerd in de Braamstraat, Lindestraat, Driesstraat en in een gedeelte van de Neerlintersesteenweg. Van deze gelegenheid maken we ook gebruik om over de volledige Neerlintersesteenweg aan beide zijden vrij liggende fietspaden in asfalt aan te leggen die voor 90 procent ofwel 1.530.000 euro worden gesubsidieerd.”

Al deze werken zullen helaas gepaard gaan met hinder, beseft het gemeentebestuur. “Maar deze beperken we zoveel als mogelijk door het afstemmen van de werken, door overlegmomenten met de buurtbewoners en met lokale handelaars en door een wijkvertegenwoordiger aan te duiden.”

Naast de budgetten voor de werken staat er ook geld klaar voor andere projecten. In Kersbeek worden de voormalige voetbalterreinen omgevormd tot recreatiezone, in Hoeleden krijgt het Breugelhuis een nieuw leven en in Waanrode wordt het Torendraaiersplein volledig vernieuwd. Voor de kinderen komt er een jaarlijks kindermuziekfestival en meer groene buitenspeelruimte. De realisatie van een speeltuintje in Hoeleden is al voorzien in 2020, Waanrode komt in 2021 aan de beurt en in 2022 een speelpleintje in Kersbeek. Het opwaarderen van trage wegen is ook een van de topprioriteiten, met als kers op de taart de aanleg van een wandelpad langs De Velpe. Daarnaast wordt het sportaanbod in de sporthal verder uitgebouwd en beter bekend gemaakt en wordt er ingezet op buitensporten, met onder meer de aanleg van een Finse piste.