Kortenaken sport de nacht in op 8 november Vanessa Dekeyzer

31 oktober 2019

08u56 2 Kortenaken Op 8 november vindt de Nacht van de Sport plaats. “Sporthal De Vruen in Waanrode is ook dit jaar de gastlocatie voor dit evenement”, zegt schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V).

De Nacht van de Sport vindt dit jaar al voor de vijfde keer plaats en is een organisatie van Sport Vlaanderen en ILV Sportregio Getevallei waar Kortenaken samen met Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw deel van uitmaakt. “Door samen te werken, kunnen we grotere grensoverschrijdende projecten zoals deze aanbieden in onze sporthal”, zegt schepen Molle. “Jaarlijks is dit een populair sportevenement in een aangename en nachtelijke sfeer.”

Tussen 19.30 en 22.30 uur kan je deelnemen aan onder meer Retro Swiss Jump 90’s, Glowrobics, Strong by Zumba, Fatburning, Yunshin Fitness, boksen, innogames, bootcamp en Run like Bolt en doorlopend kan je genieten van ontspanningssessies. Afsluiten gebeurt om 22.45 uur met Xandee en Festeyn.

Deelnemen kost 5 euro inclusief drankje.