Kortenaken lanceert de middenstandscheque Vanessa Dekeyzer

24 januari 2020

13u34 1 Kortenaken De gemeente Kortenaken lanceert, in samenwerking met de middenstandsraad, de middenstandscheque. “Met deze geschenkbon kan je binnenkort terecht bij de deelnemende handelaars in de gemeente”, zegt s chepen van Lokale Economie Niels Willems (N-VA).

“Op die manier willen we als gemeentebestuur de lokale economie extra ondersteunen. De bon zal geschonken worden bij vieringen en huldigingen en zal aangekocht kunnen worden aan het onthaal van het gemeentehuis.”

Lokale ondernemers ontvangen binnenkort een oproep om zich in te schrijven als deelnemer. Deelname is volledig kosteloos. De gemeenteraad keurde afgelopen donderdag alvast het reglement en retributiereglement goed in de zitting van de gemeenteraad.