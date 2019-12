Kortenaken lanceert cultuurprogramma ‘Plankenkoorts’ Vanessa Dekeyzer

13u04 0 Kortenaken De cultuurdienst van Kortenaken stelde het nieuwe cultuurprogramma Plankenkoorts voor. Dat blijft verder mikken op de ondersteuning van podiumkunsten, maar dan op verschillende locaties en voor verschillende doelgroepen.

“Het feit dat we afstappen van de formule in zaal Den Hoek biedt heel wat perspectieven voor nieuwe en originele activiteiten”, zegt schepen van Cultuur, Griet Vandewijngaerden (sp.a). “De invulling van het aanbod gebeurt bij voorkeur door de lokale verenigingen in samenspraak met de cultuurraad.”

En de voorzitter van die cultuurraad, Jos Coomans, lichtte meteen het jaarprogramma toe. “Daarin zitten een aantal vaste voorstellingen van de lokale toneelverenigingen, het Zingpaleis, een filmvoorstelling van KVLV en de after work party ‘Kortenaken Zomert’. Maar heel leuk is de aftrap van het nieuwe programma met het optreden van Johan Verminnen. Hij kan zijn 50-jarige loopbaan komen etaleren met een show die toevallig ook de naam Plankenkoorts meekreeg. Nog een klinkende naam in het programma is het koor van Scala. Met een kindertheatervoorstelling in februari in de Koningsbemde in Hoeleden en een aperitiefconcert in het teken van Maria aan de grot in Waanrode bewijzen we dat ons cultuuraanbod niet langer aan een vaste locatie moet vast hangen.”

Het volledige programma kan je raadplegen op www.kortenaken.be/plankenkoorts.