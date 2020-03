Kortenaken klapt mee voor alle mensen in de zorg Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

12u42 5

Op het Dorpsplein van Kortenaken verschenen klokslag 12 uur heel wat mensen op hun balkon of voor de deur van de woning. Op heel wat plaatsen hing er ook een witte vlag uit het raam. “Wij vonden het alvast belangrijk om hiermee onze steun en dankbaarheid te tonen aan de mensen die vandaag in de zorg staan”, klinkt het bij de familie Point. “We hebben allemaal wel iemand die we nu niet zelf in de watten kunnen leggen, maar die wel de nodige verzorging nodig hebben. En we kennen ook allemaal wel persoonlijk wat zorgverleners. Hoedje af voor hun werk.”

