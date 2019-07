Kortenaken investeert in zonnepanelen vdt

04 juli 2019

09u40 3 Kortenaken De gemeente Kortenaken gaat zonnepanelen plaatsen op het gemeentehuis en zaal Den Berg. Het gaat hierbij om een investering van 41.275 euro die gefinancierd wordt via het renovatiefonds van Fluvius.

De terugverdientijd bedraagt zes jaar en jaarlijks wordt er 3,1 ton CO2 minder uitgestoten: goed voor het klimaat en de gemeentelijke financiën. “Investeren in zonnepanelen blijft nog altijd een uitstekend idee”, zegt schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden (sp.a). “Uiteraard voor het klimaat en onze energiereserves, maar ook voor onze portemonnee. De prijs van fotovoltaïsche panelen daalt, terwijl de kwaliteit verbetert. Binnen zes jaar is de installatie terugverdiend waardoor we de komende jaren ettelijke euro’s zullen besparen die we elders in onze gemeente kunnen investeren. Daarnaast stappen we ook bewust over naar hernieuwbare energie. Op die manier dragen we als kleine gemeente een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen.”