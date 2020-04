Kortenaken, Geetbets en Zoutleeuw zwaarst getroffen in het Hageland. Burgemeester van Kortenaken: “Een echte verklaring voor de hogere cijfers in onze gemeente hebben we niet” Vanessa Dekeyzer

01 april 2020

14u39 0 Kortenaken Het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft op zijn website meer gegevens vrijgegeven over de coronacrisis in België. Op een kaart is het aantal vastgestelde besmettingen per gemeente te zien. Wanneer we dat aantal vertalen naar het aantal besmettingen per 10.000 inwoners, dan zien we dat Kortenaken, Geetbets en Zoutleeuw het zwaarst getroffen worden.

Voor Kortenaken zijn het er 29 per 10.000 inwoners, voor Geetbets 24 en voor Zoutleeuw 22. “Een echte verklaring voor de hogere cijfers in Kortenaken hebben we niet”, zeggen burgemeester Stefaan Devos (CD&V) en schepen Kristof Mollu (CD&V). “We zijn natuurlijk wel een gemeente waarbij er in aanloop van de coronocrisis veel sociale contacten waren, iedereen kent iedereen. En we hopen dat dit na de coronacrisis snel terug opgepikt wordt want dat maakt Kortenaken ook zo’n warme gemeente. Maar of dit de oorzaak is, weten we niet.”

Het kan volgens Stefaan en Kristof ook bijvoorbeeld zijn dat er toevallig in Kortenaken meer tests zijn uitgevoerd dan in andere gemeentes. “Want de gerapporteerde cijfers, zijn enkel de cijfers van de geteste personen. In werkelijkheid zal het aantal besmettingen helaas nog hoger liggen. Vandaar dat we iedereen willen oproepen om de richtlijnen te volgen zodat extra besmettingen in de toekomst worden vermeden. Maar in het algemeen worden de richtlijnen wel goed opgevolgd.”

De gemeente Kortenaken telt heel wat oudere inwoners, wat ook kan meespelen in de cijfers. “Sinds vorige week bellen we met heel wat vrijwilligers alle 900 inwoners, ouder dan 75 jaar, op met de vraag hoe het met hen gaat en of we kunnen helpen voor bijvoorbeeld boodschappen. Daarnaast ondersteunen we onze handelaars maximaal zodat de social distancing kan bewaard worden en uit voorzorg hebben we deze week ook beslist om alle gemeentelijke activiteiten tot en met 3 mei te annuleren evenals alle gemeentelijke zalen en de sporthal ook tot dan te sluiten.”

Burgemeester van Geetbets, Jo Roggen (Open Vld) zegt dat er geen evenementen, stoeten of lockdownparties in zijn gemeente hebben plaatsgevonden. “En inwoners zijn ook niet massaal gaan skiën.” Volgens burgemeester van Zoutleeuw, Boudewijn Herbots (CD&V), is er nog geen officieel antwoord op zijn vraag naar de aantal besmettingen gekomen. “Als we dat niet duidelijk weten wordt de rest giswerk en krijg je een zeer suggestief verhaal. En dat is het laatste wat we nu nodig hebben.”

