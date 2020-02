Kortenaken gastgemeente voor de Urban Run & Walk Kristien Bollen

06 februari 2020

15u51 1 Kortenaken Het centrum van Kortenaken is op zaterdag 21 maart het decor voor de vierde Urban Run van Sportregio Getevallei. Voor het eerst kunnen niet alleen lopers maar ook wandelaars deelnemen.

Het startschot van deze recreatieve loopwedstrijd en wandeling wordt gegeven om 20 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit een afstand van 4, 8 of 12 km die hen voert door verschillende gebouwen in onze gemeente: het gemeentehuis, Bovin Beton, de kleuter- en lagere school Trip Trap, de Carrefour, de Sint-Amorkerk, Café Oud Cortenaeken, het containerpark, de toonzaal van Pieraerts en door het kasteeldomein.

Loopgebeuren ook voor wandelaars

“De Urban Run is hét sportevenement van Sportregio Getevallei, waar Kortenaken deel van uitmaakt. Als gemeentebestuur waren we dan ook vragende partij om dit jaar gastgemeente te zijn en om het loopgebeuren uit te breiden met wandelingen. Het is daarom voor het eerst mogelijk om het parcours van 4 of 8 km te wandelen. Zo is het evenement toegankelijk voor iedereen die wil genieten van de animatie in het centrum van Kortenaken. Naast de gebouwen die worden verlicht, werken ook verschillende verenigingen mee aan de inkleding van het parcours. Op die manier wordt het centrum omgetoverd tot een feeëriek geheel. De omwonenden van het parcours worden nog uitgenodigd voor een infovergadering begin maart” zegt schepen van sport, Kristof Mollu.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.sportregiogetevallei.be of www.kortenaken.be en kost 7 euro. Indien je voor 13 maart inschrijft, ontvang je bovendien een gepersonaliseerde borstnummer. Ter plaatse inschrijven is ook nog mogelijk (GC Den Hoek, Kortenaken) en kost 10 euro.

Oproep medewerkers

De organisatie van de Urban Run is in handen van de Sportraad van Kortenaken en de Sportregio Getevallei. “Om zo’n evenement in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar verschillende medewerkers. Kandidaten kunnen zich melden via sportdienst@kortenaken.be” aldus sportfunctionaris Andy Braem. “We zijn op zoek naar gebouwverantwoordelijken, seingevers, hulp bij de inschrijvingen, bevoorrading, ...”