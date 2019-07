Kortenaken gastgemeente voor 35ste turnkamp Koninklijke Turnkring Pro Patria Wijgmaal vdt

22 juli 2019

07u48 10 Kortenaken Koninklijke Turnkring Pro Patria Wijgmaal vzw organiseert jaarlijks een turnkamp tijdens de 2e helft van juli. In 2019 bestaat de turnkring 100 jaar en zijn ze toe aan de 35ste editie van hun sportkamp.

Kortenaken is dit jaar gastgemeente voor het turnkamp. Tot en met vrijdag 26 juli verblijven er 93 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar in en rond sporthal De Vruen in Waanrode en overnachten ze er in tenten. Samen met een zeventienkoppige leiding en een kookploeg van negen zullen ze hier een leuke tijd beleven.

“Onze gemeentelijke sporthal De Vruen leent zich uitstekend voor zo’n groot kamp en we verwelkomen de turnkring dan ook graag in Kortenaken”, zegt schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V). “Binnen in de sporthal wordt er geturnd, is er een aparte dansruimte en maakt men gebruik van de douches. De buitenruimte beschikt over een groot stuk gras voor verschillende sport- en spelactiviteiten en hier staan ook de tenten opgesteld om te overnachten.”