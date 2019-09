Kortenaken gaat samenwerking aan met ART voor het Beeldatelier Vanessa Dekeyzer

14u01 2 Kortenaken Op zaterdag 21 september gaat het Beeldatelier opnieuw van start. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen hier kennis maken met verschillende vormen van beeldende kunst zoals schilderen, tekenen, boetseren en werken met gips.

“We hebben ervoor gekozen om vanaf dit jaar voor het Beeldatelier, vroeger Atelier Beeldende Kunst, samen te werken met Academie Regio Tienen”, zegt schepen van Kunstonderwijs, Niels Willems (N-VA). “Zij organiseren al het andere kunstonderwijs in onze gemeente en nemen nu ook het Beeldatelier over, dit om de kwaliteit en lesaanbod ook op langere termijn te kunnen garanderen aan onze jonge artiesten. De lessen vinden nog steeds plaats in Den Torendraaier in Waanrode en lopen het hele schooljaar, uitgezonderd schoolvakanties.”

De eerste graad gaat elke zaterdag van 13.30 tot 15.10 uur aan de slag, de tweede graad van 15.20 tot 17 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 67 euro voor het hele schooljaar. Het verminderd tarief bedraagt 43 euro per kind. Tijdens de maand september is er één gratis proefles mogelijk.

Inschrijven kan tot 30 september bij het onthaal van het gemeentehuis of via cultuurdienst@kortenaken.be. Het inschrijvingsformulier vind je op de website: www.kortenaken.be