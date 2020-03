Kortenaakse 75-plussers krijgen telefoontje Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

11u17 0 Kortenaken Vanaf vandaag gaat het OCMW alle 75-plussers opbellen om te vragen of alles in orde is en of ze hulp nodig hebben. Hiervoor hebben al een heel aantal vrijwilligers zich kandidaat gesteld.

“Alle 75-plussers krijgen normaal gezien een bezoekje van onze vrijwilligers, elk jaar in de periode van hun verjaardag. Nu dat niet kan, willen we het contact niet verliezen en gaan we hen even opbellen”, zegt schepen van Welzijn en Senioren, Michel Vander Velpen (CD&V). “Gewoon om een babbeltje te slaan maar ook om na te vragen of ze hulp nodig hebben bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Al meer dan tien vrijwilligers stelden zich kandidaat om mensen op te bellen. Zo kunnen we op korte termijn meer dan 900 mensen boven de 75 jaar bereiken.”

Vanaf vandaag gaan de vrijwilligers hiermee aan de slag. Ook de verantwoordelijke van de thuisdiensten neemt contact op met de cliënten van de thuiszorg die de hulp hebben afgezegd met de vraag of alles in orde is. “Zo houden we een vinger aan de pols bij de meest kwetsbare groepen in onze gemeente.”

