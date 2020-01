Knap-gedaan-prijs voor zelfraapdag boerderij Fets en Helaas-prijs voor parkeergedrag



Kristien Bollen

19 januari 2020

15u53 0 Kortenaken Naar jaarlijkse gewoonte deelt JONGCD&V Kortenaken in het begin van het jaar de knap-gedaan en de helaas-prijs uit. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart.

“14 september doet bij velen en bij de landbouwers in het bijzonder misschien een belletje rinkelen” aldus CD&V-jongeren voorzitter en fractieleider binnen de gemeenteraad Laura Schurmans. “Die dag was het namelijk Dag van de Landbouw. Gelijktijdig met deze dag organiseerde Boerderij Fets uit de Lapstraat ter gelegenheid van hun 100 jaar bestaan een ‘zelfraapdag’ op één van hun aardappelvelden. Met bijna 500 mensen kwamen er duizenden kilo’s aardappelen rapen, een enorm succes dus. Deze actie was niet alleen een promotie voor de landbouw en Kortenaken maar was ook een gezellige dag voor heel wat families. In een landelijke gemeente als Kortenaken is het belangrijk dat we de boeren en hun korte keten-verhaal blijven ondersteunen. Zeker in tijden waarin we zien dat het er voor kleinschalige boeren niet gemakkelijk is.”

In een landelijke gemeente als Kortenaken verwacht je niet veel parkeerproblemen maar toch reikt JONGCD&V-Kortenaken haar Helaas-prijs uit aan het parkeergedrag. Schepen van Mobiliteit en CD&V-jongere Kristof Mollu: “Ik werd de laatste tijd meer en meer aangesproken over het parkeergedrag van sommigen, dit leeft ook bij de regelmaat van de klok op de sociale media en werd ook ingezonden door een inwoner. Als gemeentebestuur hebben we dit jaar al enkele maatregelen genomen om het parkeergedrag wat beter te sturen in bepaalde straten door de aanleg van parkeervakken of door asmarkeringen aan te brengen zodat het parkeren er verboden wordt. In het kader van de toekomstige wegenwerken waarbij een weg in een centrum volledig wordt vernieuwd, vragen we ook steeds aan het studiebureau om het parkeren wat te structuren. Maar feit blijft dat niet iedereen de regels volgt en soms parkeert op een fietspad of langs een asmarkering terwijl dit gevaarlijk is. Ook wordt er vaak op de doorgaande wegen of achter de wegversmallingen geparkeerd. Wettelijk gezien mag dit, maar ook dit is soms gevaarlijk. Vandaar dat we nu bekijken wat we hieraan kunnen doen en met JONGCD&V willen we ook iedereen oproepen om steeds veilig te parkeren” zegt schepen van Mobiliteit en CD&V-jongere Kristof Mollu.